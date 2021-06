Anticipazioni Beautiful, guai per Bill e Brooke: cosa succederà

Le anticipazioni di Beautiful promettono grandi dinamiche per le prossime puntate della longeva soap opera

Negli ultimi episodi di Bold and Beautiful, Donna ha organizzato una festa per Brooke e Ridge, ma durante i festeggiamenti hanno cominciato a scorrere le immagini della cornice digitale all’interno della quale c’era il video del bacio tra Bill e Brooke. Le rispettive consorti, Katie e Ridge hanno chiesto spiegazioni e sono andati su tutte le furie. A compiere l’ignobile gesto è stata Quinn che, nel mentre, sorrideva sotto i baffi.

Proprio Quinn confesserà che è stata lei a caricare il video per far aprire gli occhi a Katie sul marito e la sorella. Intanto, Eric cercherà di far da paciere per far unire entrambe le coppie.

Anticipazioni Beautiful, guai per Bill e Brooke

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che Ridge non vorrà sapere più niente di Brooke e pregherà di non cercarlo più. Quinn, interessata ad avvicinare Ridge e Shauna, gli spiega che quest’ultima non aveva intenzione di mostrare il video e che avrebbe dovuto raggiungerla perché stava per lasciare Los Angeles. Ridge ascolta il consiglio di Quinn, raggiunge Shauna e le promette di partire insieme a lei qualora fosse davvero il suo desiderio.

Nelle puntate americane, invece, Liam farà una richiesta particolare al suo acerrimo nemico Thomas: gli chiederà di prendersi cura di Hope per il tempo in cui lui sarà in carcere per l’omicidio di Vinny Walker.