Amici 20, coppia nel talent? Il bacio che non lascia dubbi

GuaLa storia è sfuggita quasi a tutti, ma una storia Instagram di Enula ha tolto ogni dubbio al rumor di una coppia nella casa di Amici 20

Sansottone qua aveva ancora il criterio, Riccardo e rosa invece limonavano tranquilli

CINEMA RAGAAAA pic.twitter.com/303pvX69KV — Lalalala 💅🏻 (@Lalalal58557866) June 24, 2021

Un video assolutamente inedito è stato pubblicato – per sbaglio? – da Enula, una delle ex concorrenti del serale di Amici 20. Un taglio della redazione del talent show che non ha mostrato un bacio evidente che spiega molte dinamiche.

A scambiarsi un tenero bacio alla mezzanotte di Capodanno, quando tutti i ragazzi erano in casetta insieme e non sono tornati a casa, sono stati Rosa Di Grazia e Riccardo Guarnaccia.

Amici 20, il bacio tra Rosa e Riccardo: le sue lacrime all’eliminazione

A seguito del video pubblicato, in cui Rosa e Riccardo si scambiano un bacio, si spiega il fiume di lacrime della ballerina – successivamente fidanzata con Deddy – all’uscita del ballerino da Amici 20. Riccardo, infatti, non tutti ricorderanno che è uscito in una sfida contro Alessandro Cavallo che è poi arrivato in finale. Il ballerino finì a sfidare un altro concorrente a causa di un provvedimento disciplinare, perché mai come quest’anno, i ragazzi continuavano a tenere la casetta in cattive condizioni.

Nessun tradimento con Deddy con cui l’amore è scoppiato dal mese di febbraio ed è anche già terminato.