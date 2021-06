Incredibile rivelazione su Sangiovanni e Giulia Stabile. I fan sono elettrizzati e increduli.

Lei una ragazza timida lui il suo esatto opposto. A unirli la passione per la musica e la voglia di mettersi in gioco, in campi diversi, nel talent show più seguito da venti anni: Amici di Maria De Filippi. Sangiovanni e Giulia Stabile sono stati sin dall’inizio gli artisti più apprezzati dai telespettatori. La loro semplicità, il sapersi mettere in gioco ed il saper superare le difficoltà facendo sembrare tutto semplice sono state alcune delle caratteristiche che gli ha portati a un testa a testa nella finalissima del programma.

Adesso Amici è terminato e Sangiovanni e Giulia trascorrono meno tempo insieme. I due erano abituati a stare assieme 24 ore al giorno ed oggi il rapporto a distanza potrebbe stare stretto a entrambi.

Sangiovanni e Giulia Stabile, importantissima novità: fan in delirio

Per lei il primo bacio e primo amore. Per lui la scoperta del vero amore. Sembra una pellicola di un film, ma non è altro che la storia tra i due finalisti di Amici 20 che ha visto trionfare Giulia Stabile. Il suo sogno è anche quello di fare un’esperienza all’estero, a Los Angeles per la precisione, per arricchire il suo bagaglio nel ballo.

Grazie all’articolo di Vanity Fair veniamo a conoscenza del fatto che vedremo ancora per un po’, il prossimo anno sicuro, Giulia Stabile ad Amici: “Giulia è sotto contratto con Fascino di Maria De Filippi e sarà nel corpo di ballo dei Professionisti nella prossima stagione di Amici”.