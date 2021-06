Paltrinieri, arriva l’annuncio shock: “Ha la mononucleosi”

A un mese dalle Olimpiadi di Tokyo, arriva l’annuncio shock: Gregorio Paltrinieri ha la mononucleosi e dovrà fermare gli allenamenti

La notizia è stata data poco fa dal presidente della Federnuoto Paolo Barelli: Gregorio Paltrinieri è affetto da mononucleosi. Una notizia shock, che mette a serio rischio la preparazione del campione italiano di nuoto. Le Olimpiadi di Tokyo andranno in scena tra un mese circa, e ora le condizioni del nuotatore sono seriamente a rischio.

Fermare gli allenamenti in un periodo così importante può essere una mossa che stronca definitivamente le ambizioni di Paltrinieri. Al momento è difficile dire se riuscirà a recuperare e a far parte della spedizione Azzurra in Giappone. Una vera e propria corsa contro il tempo, nell’attesa di capire come si evolverà la patologia e quali effetti avrà sul fisico del campione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Futuro Messi, l’argentino ha deciso cosa fare: scelta inaspettata!

Paltrinieri ha la mononucleosi, Barelli: “Siamo dispiaciuti”

Il presidente della Federnuoto Paolo Barelli ha rilasciato una nota ufficiale, con la quale ha annunciato che Gregorio Paltrinieri è affetto da mononucleosi. “Avverte leggeri sintomi. Conosceremo gli effetti dell’infezione di giorno in giorno. Ovviamente siamo dispiaciuti perché l’avvicinamento alle Olimpiadi proseguiva perfettamente” si legge nella nota, che poi segue: “Paltrinieri è un campione fenomenale e lotterà fino all’ultimo metro per prendersi le medaglie che sogna a Tokyo. Saremo qui a sostenerlo lungo tutto il suo percorso di avvicinamento alle Olimpiadi“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Juventus, accordo e firma: nuova squadra per Cristiano Ronaldo

Intanto, il campione di nuoto ha già cancellato dal suo calendario la partecipazione al trofeo Sette Colli. In comune accordo col suo gruppo sportivo, non riprenderà col ritmo abituale di allenamenti fino a quando i test medici non glielo consentiranno.