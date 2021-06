Fortnite, nuova emote disponibile gratis: scaricala con questo codice

Una nuova emote disponibile gratuitamente su Fortnite grazie a questo codice. Ecco come sbloccarla subito

Sono passate due settimane esatte dall’inizio della stagione 7 di Fortnite. Epic Games sta preparando tante novità e aggiunte utili per dare una ventata d’aria fresca al battle royale. Come annunciato nella giornata di ieri, ci stiamo avvicinando a passo spedito al primo evento estivo ufficiale della stagione.

Tra Pass Battaglia e nuove collaborazioni, presto il videogame accoglierà skin ed emote esclusive. Ma le novità non sono finite qui, e anzi già da ora stanno iniziando ad arrivare. Per un periodo limitato, tutti gli utenti che dispongono di un account su Epic Game Store potranno riscattare gratuitamente una emote da utilizzare in esclusiva. Basta inserire un codice specifico.

Fortnite, riscatta l’emote Squeeze Life con questo codice

Se avete un account su Epic Games Store, potete scaricare gratuitamente lo spray non comune Squeezy Life. Una delle tante novità arrivate con la stagione 7 di Fortnite, è disponibile inserendo un codice specifico. Come protagonista c’è una bizzarra bevanda fresca ‘umanizzata’ con occhi, bocca e braccia.

Per sbloccare subito l’emote e aggiungerla al vostro armadietto, vi basta visitare il sito ufficiale di Fortnite ed effettuare l’acceso con le credenziali dell’account Epic Games. Fatto ciò, dovrete recarvi nella pagina dedicata al riscatto dei codici.

Qui vi verrà chiesto di inserire nel campo di testo di colore bianco questa combinazione: 8Z35X-3ZWAB-BC57H-EQTQZ. Cliccando sul tasto con scritto “Riscatta” poi “Conferma” avrete la nuova emote nel vostro armadietto. Vi spunterà una schermata, grazie alla quale equipaggiare il tutto ed utilizzarlo direttamente in-game.