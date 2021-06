Le ultime indiscrezioni su Temptation Island rivelano alcune coppie della prossima edizione del programma.

Il programma delle coppie che mettono a dura prova il loro amore tornerà in tv su Canale 5 a partire dal prossimo 30 giugno e in questi giorni sono iniziate le registrazioni dello show che porterà a scegliere tra le tante partecipanti, sette coppie.

Inizia a prendere forma la nuova edizione di Temptation Island. Le ultime anticipazioni, giunte direttamente dall’autrice del programma, Raffaella Mennoia, rivelano che la selezione delle coppie sta procedendo a gonfie vele. Lei stessa fa notare che i telespettatori dovranno attendere un po’ prima di scoprire i nomi al completo, ma al momento conosciamo già quattro coppie a cui nelle ultime ore se n’è aggiunta una quinta.

Temptation Island, indiscrezione clamorosa: svelata la quinta coppia – VIDEO

Il countdown sta giungendo al termine e manca pochissimo alla partenza ufficiale di Temptation Island 2021 alla cui conduzione ci sarà Filippo Bisciglia, pronto a guidare passo dopo passo i fidanzati e le fidanzate nel loro viaggio nei sentimenti.

Dopo aver visto le clip delle presentazioni di Claudia e Ste, di Valentina e Tommaso, di Manuela e Stefano e Jessica e Alessandro oggi Witty ha rilasciato il video di presentazione di una nuova coppia. Si tratta di Natascia e Alessio, fidanzati da due anni e mezzo, e conviventi da un anno.

Natascia ha deciso di scrivere a Temptation Island perché alcune cose sono cambiate nella loro relazione. In particolare la ragazza ha confidato che Alessio, da uomo perfetto, ha assunto da un po’ di tempo un atteggiamento giudicante nei suoi confronti. “Vorrei che lui vedesse che non faccio nulla di male nell’ essere me stessa” ha dichiarato lei.

Il ragazzo invece ha affermato di sentirsi trascurato dalla propria compagna, che a suo dire “non sta lottando più nella relazione, ha perso un po’ le speranze”.