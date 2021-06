GF Vip 6, ci saranno anche loro due? La risposta è chiara

GF Vip 6, ci saranno anche loro due? Il reality di Canale 5 negli ultimi anni ha puntato anche sulle coppie: loro rispondono così

Casting apertissimi da tempo, anche se per capire quando inizierà ufficialmente il GF Vip 6 dovremo aspettare la presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione. Ma intanto Alfonso Signorini e la redazione del reality di Canale 5 stanno guà lavorando per allestire il cast e nelle ultime settimane è spuntato anche il loro nome.

Perché Shaila e Mikaela, le due Veline che ci hanno tenuto compagnia per 4 anni (e 903 puntate di ‘Striscia la Notizia, cifra record) sono quasi delle disoccupate. Hanno appena cominciato il ciclo di ‘Paperissima Sprint‘ sempre in prima serata al fianco di Vittorio Brumotti ma da settembre dovranno inventarsi un nuovo lavoro.

E così alcune indiscrezioni hanno parlato di una loro partecipazione al Grande Fratello Vip 6 in coppia, perché sono comunque due personaggi molto amati. Per conoscere la verità, basta leggere però quello che hanno appena detto al quotidiano ‘Libero’ che le ha intervistate. Signorini le ha già ingaggiate? “No, per ora non ci ha ancora chiamato. Al momento comunque un reality non è nei nostri piani. Poi, in futuro, mai dire mai”.

POTREBBE INTERESSSARTI ANCHE >>> GF Vip 6, l’indiscrezione pazzesca: svelato il nome del primo concorrente

GF Vip 6, ci saranno anche loro due? Da settembre conosceremo le eredi di Shaila e Mikaela

Loro sono e si sentono orgogliosamente ballerine e per questo rivendicano il lavoro che hanno portato avanti dal 2018 a oggi nella trasmissione di Antonio Ricci. Un’esperienza che le ha fatte crescere molto, imparando anche lati nuovi nel mondo dello spettacolo, ma non è stata una passeggiata. “Ogni anno la coreografa arrivava con un’idea nuova inventandosi le soluzioni più impensabili. Abbiamo ballato sott’acqua, appese per aria…”, hanno spiegato, orgogliose di avercela sempre fatta.

E adesso si apre la caccia alle loro eredi. Fino a 2012, per diversi anni la selezione è stata pubblica ed è diventata anche un programma seguitissimo. Nelle ultime edizioni invece hanno deciso sempre Ricci e il suo staff. Cosa dobbiamo aspettarci alla ripredsa del tg satirico di Canale 5?

Loro un’idea ce l’hanno: “Sarebbero bello se a settembre ci fossero delle veline drag queen”, ha detto Shaila. “Non disdegnerei rivedere i velini uomini, magari in versione ballerini: le donne da casa apprezzerebbero”, ha aggiunto Mikaela. Basterà attebdere per avere la risposta.