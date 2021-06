Amici 20, lutto in famiglia per il ballerino Alessandro Cavallo

Ore terribili per il ballerino di Amici 20, Alessandro Cavallo, che ha avuto un grave e triste lutto in famiglia

Alessandro Cavallo ha perso la cognata Erica, di soli 33 anni. Moglie del fratello maggiore, Vincenzo, Erica è stata anche l’insegnante di ballo del talentoso ballerino di Amici 20. A darne il triste annuncio, un familiare che su Facebook scrive: “Latiano tutta piange una giovane vita spezzata, una ragazza buonissima e dolce, una moglie innamoratissima e una madre esemplare. Mi dispiace troppo, non è giusto tutto questo. Eri stata tu a far incontrare le mie nipotine con il loro idolo Alessandro, con dolcezza infinita. Ti sia lieve il Cielo, veglia sulla tua meravigliosa famiglia adesso”.

Un messaggio straziante che celebra la memoria di una meravigliosa donna, moglie e madre. Per adesso, il ballerino di Amici 20 non si è ancora espresso sui social.

Amici 20, il rapporto tra Alessandro Cavallo ed Erica

Erica è stata tra le supporter numero 1 del talentoso ballerino di Amici 20, Alessandro Cavallo condividendo ogni suo video e foto dalla pagina del talent show. Supportato fino alla fine, prima come ballerino e poi come cognato, al termine del suo percorso ha scritto sul suo profilo Facebook: “Eccolo ce lo siamo ripreso per un po’” ed ha condiviso una foto in cui era in macchina in sua compagnia.

Un terribile lutto in un momento florido per il ballerino che, appena terminato il percorso ad Amici, ha iniziato a lavorare con le migliori compagnie di ballo che gli hanno presentato un’offerta di lavoro già nel corso del talent.