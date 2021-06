Love Island con la bellissima Giulia De Lellis questa sera sbarca su Discovery+. 10 i concorrenti che varcheranno la porta della grande villa: tutti i dettagli

E’ terminata l’attesa per Giulia De Lellis e tutti i curiosi di Love Island Italia. Questa sera finalmente il nuovo format sbarcherà su Discovery+ con al timone l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Sarà questa la prima esperienza per la De Lellis nelle vesti di conduttrice, un sogno che finalmente si avvera per la giovane ragazza.

Questa sera 10 concorrenti varcheranno la porta della bellissima villa a Gran Canaria con lo scopo di trovare l’anima gemella e vincere lo show con un premio di 20.000 euro in gettoni d’oro. Saranno 5 le coppie votate dal pubblico di Love Island Italia e queste potranno cambiare continuamente a seconda delle preferenze degli spettatori. Ma qual è il cast di questo attesissimo programma? Vediamolo insieme.

Love Island, chi sono i concorrenti che parteciperanno allo show?

Sono 10 i concorrenti che questa sera, lunedì 7 giugno, varcheranno la porta della splendida villa sull’isola di Gran Canaria. L’età è compresa tra i 21 e i 28 anni, tutti provenienti da posti diversi. Ma partiamo dalle donne che parteciperanno allo show condotto dalla bellissima Giulia De Lellis:

Monica, 24enne, è un’imprenditrice romana ed è laureata in economia. Ovviamente al momento è single ma ha avuto diverse relazioni. Poche volte è stata realmente innamorata. Giulia, 23enne, di Pesaro ma vive a Roma da quando aveva 19 anni. Attualmente è disoccupata e in amore si definisce una cacciatrice anche se quando si innamora si ‘ammorbidisce’. Cristina, 23enne, è di Mantova ed è italo-thailandese. Svolge due lavori, quello di commessa e quello di insegnate di twerking. Vuole una storia romantica come quella dei suoi genitori.

Giulietta, 23enne, vive a Milano ma è nata e cresciuta ad Alessandria. Nella vita fa la modella ed ha mamma russa e padre napoletano. Esce da una lunga convivenza ed è pronta a voltare pagina. Rebeca, 23enne, vive a Milano ed è disoccupata. Si definisce una ragazza molto ambiziosa, forte, e determinata, ma anche molto sensibile. Dopo una relazione d’amore complicata, vuole tornare a fidarsi del genere maschile.

Quanto ai concorrenti maschi di Love Island Italia, questi sono: Christian, 23enne, vive a Milano e lavora come magazziniere e istruttore di Zumba. La sua famiglia è del Camerun ma lui è nato in Italia. In amore si definisce un romanticone ma le sue relazioni durano sempre poco. Cesare, 27enne, vive a Firenze ed è un imprenditore. Gestisce un ristorante assieme ad un altro socio. Ha alle spalle una lunghissima relazione che ha deciso di troncare perché non più innamorato.

Antonio, 28enne, è palermitano e pugile agonista con diverse medaglie alle spalle. Si definisce un ragazzo estroverso, spavaldo, determinato e ama fare nuove conoscenze. Daniele, 21enne, vive a Carrara ed è un imprenditore edile. Di origini rumene, è arrivato in Italia quando aveva 2 anni. Denis, 24enne, vive a Padova e lavora come modello. E’ appassionato di basket ed ha giocato in categorie importanti fino alla nazionale. Un sogno che ha messo da parte per amore, ma è stato poi lasciato.