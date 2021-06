Ilary Blasi, conduttrice dell’Isola dei Famosi e moglie di Francesco Totti (leggenda dell’AS Roma) nel corso di un’intervista ha parlato di Luciano Spalletti e José Mourinho.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi, nonché moglie dell’ex capitano e leggenda dell’AS Roma, Francesco Totti, è stata raggiunta dai microfoni di FQ Magazine a poche ore dalla finalissima del reality show. Quella avuta con i nostri colleghi, è stata una chiacchierata dove la conduttrice romana ha parlato del più e del meno pronunciandosi anche su Luciano Spalletti e José Mourinho: passato e presente delle panchina della Roma.

Prima di sottoporvi l’estratto relativo al calcio, vorremmo farvi leggere il legame che Ilary Blasi ha con la fede. “Sono credente, non vado sempre in chiesa. Mi imbarazza dirlo ma tutte le sere dico una preghiera”, confida, ricordando anche il suo pellegrinaggio a Lourdes. Uscirono delle foto non volute che la immortalarono: “Volevo andarci da tempo, uscirono purtroppo anche delle foto”.

Ilary Blasi, rivelazione sensazionale su Spalletti: pubblico in delirio

Ilary Blasi quando i colleghi di FQ Magazine le hanno fatto domande relative allo sport che ha reso immortale suo marito, ammette di “capirne niente di calcio”. Ma nonostante ciò commenta l’arrivo di Mourinho alla Roma dicendo: “Io non ne capisco niente. Se viene Mourinho o Peppino Di Capri per me è la stessa cosa (ride, ndr)”.

“Sicuramente a livello mediatico è una bomba, a livello calcistico non lo so. Già seguivo poco quando Francesco giocava, figuriamoci adesso. Spalletti? Se lo incontrassi per strada cosa gli direi? Ciao Luciano, lo saluto. Anzi, ciao mister. Anche se dovessi incontrare Corona, lo saluterei. Non sono una che porta rancore”.