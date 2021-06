Seid Visin, la struggente lettera agli amici: “Sguardi schifati per la pelle”

Il dramma di Seid Visin è ancora sotto gli occhi di tutti. Il Corriere della Sera ha pubblicato una struggente lettera inviata agli amici tempo fa

Seid Visin, 20enne nato in Etiopia e adottato da piccolo a Nocera Inferiore che ieri si è tolto la vita. Una vicenda che lascia di sasso, per la giovane età del ragazzo e per la terribile storia che c’è dietro la drammatica decisione.

Aveva giocato nelle giovanili del Milan insieme a Donnarumma prima di impegnarsi con l’Atletico Vitalica nel calcio a cinque. “Vivevamo insieme in convitto, sono passati anni ma non voglio dimenticare quel suo sorriso incredibile e quella sua gioia di vivere. Era un amico, un ragazzo come me” ha raccontato lo stesso portiere della Nazionale italiana ai microfoni dell’Ansa.

Seid Visin, la lettera: “Sento sulle spalle il peso degli sguardi schifati”

“Ovunque vada sento sulle spalle il peso degli sguardi scettici, pervenuti e schifati delle persone“: sono queste alcune delle parole scritte da Seid Visin in una struggente lettera inviata agli amici poco prima di togliersi la vita. Le parole sono state riportate dal Corriere della Sera, come denuncia per una situazione di cui in Italia non si parla mai abbastanza e che passa colpevolmente in sordina. “Io non sono un immigrato, sono stato adottato da piccolo. Ho dovuto lasciare un lavoro perché troppe persone si rifiutavano di frasi servire da me e mi additavano come responsabile perché molti giovani italiani non trovavano lavoro” si legge nella lettera.

“È come se mi vergognassi di essere nero, facevo battute di pessimo gusto su neri e immigrati… per sottolineare che non ero uno di loro. Era paura, paura per l’odio che vedevo negli occhi della gente. Voglio ricordare a me stesso che il disagio e la sofferenza che sto vivendo sono una goccia d’acqua in confronto all’oceano di sofferenza che sta vivendo chi preferisce morire anziché condurre un’esistenza nella miseria e nell’inferno. Le persone che rischiano la vita per assaggiare il sapore di quella che noi chiamiamo semplicemente ‘vita’ ” conclude poi lo struggente messaggio di Seid Visin, 20enne suicida per il razzismo in Italia.