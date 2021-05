Tutto pronto per la finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea. Andiamo a vedere dove seguire il match in diretta e streaming gratis.

Sarà l’Estadio do Dragao di Porto ad ospitare la 66esima finale di Champions League, in cui si affronteranno Manchester City e Chelsea, per un atto finale tutto inglese. Le due squadre arrivano al match più atteso della stagione con i Citizens campioni d’Inghilterra ed i ‘Blues’ che invece hanno chiuso la Premier League al quarto posto in classifica. Andiamo quindi a vedere i precedenti tra le due squadre.

Nelle ultime due volte che si sono incrociati, la formazione di Tuchel ha sempre avuto la meglio su quella di Guardiola. Inoltre il City è alla prima finale di Champions, mentre invece il Chelsea è la terza volta che disputa l’atto finale della massima competizione europea. Le due finali disputate dai Blues si sono concluse entrambe ai calci di rigore (1 vittoria e 1 sconfitta). Andiamo quindi a vedere dove seguire in diretta e streaming gratis Manchester City-Chelsea.

Manchester City-Chelsea, streaming gratis: Sky o Mediaset?

La partita tra Manchester City e Chelsea, valida per la finale della Champions League, inizierà alle ore 21:00 e si terrà sul palcoscenico dell’Estadio do Dragao di Porto. La sfida sarà disponibile sia in chiaro su Canale 5 che sulle reti pay-per-view di Sky. Infatti la pay-tv mette a disposizione due canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Inoltre sarà possibile vedere il match in streaming gratis sulle piattaforme Mediaset Play, Sky Go e Now Tv.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite della Champions League anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.