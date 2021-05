Fortnite, nuovo indizio sulla stagione 7: i personaggi in arrivo

Ci stiamo avvicinando giorno dopo giorno alla stagione 7 di Fortnite. Un indizio ci svela i personaggi in arrivo

I giocatori di Fortnite non stanno più nella pelle. Ancora due settimane circa, è la stagione 7 del battle royale di Epic Games entrerà nel vivo. Inutile dire come si stiano già rincorrendo da tempo voci e rumors relativi ad alcune delle tantissime novità che potrebbero arrivare sull’isola di gioco.

Come spesso accade in questi casi, è bene prendere le notizie con le pinze e cercare di smistare le informazioni verificate da quelle fake. Intanto, c’è una super novità relativa a nuovi personaggi che presto arriveranno all’interno del battle royale. L’informazione è arrivata da alcuni dataminer che, grazie all’ultima patch, hanno notato alcune animazioni e suoni che rimandano agli alieni.

Any ideas? Its gotta be Fortnite right? pic.twitter.com/gm6UK929Q7

“They’re coming“: gli alieni stanno arrivando su Fortnite. Con ogni probabilità, la stagione 7 del battle royale di Epic Games porterà con sé i personaggi extraterrestri, come scoperto da alcuni dataminer dopo aver analizzato l’ultima patch. Tre dei creator più famosi – Marty Littlewood, AussieAntics e Loserfruit – hanno addirittura ricevuto un misterioso DVD che non lascia spazio ad equivoci.

Il noto leadker HYPEX si è spinto persino oltre, annunciando già alcune delle modifiche che verranno introdotte grazie all’arrivo degli alieni. Pare che alcuni giocatori verranno rapiti durante le normali partite, per poi riapparire in zone differenti. Questo spostamento donerà il 100% di scudo e di vita al player in questione, che dovrà poi eventualmente ricongiungersi con i compagni di squadra.

More infos about the Alien Abduction UFOs:

– When they abduct you they restore your Health & Shield to 100

– They have a max capacity of 20 players

– They can mass abduct a squad/enemies

– They select abductees before abducting them

– They appear from the first zone

— HYPEX (@HYPEX) May 26, 2021