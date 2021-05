Royal Family, nuovo terremoto in arrivo: cosa sta succedendo e non sono escluse sorprese nelle prossime ore.

Il principe Harry ha sempre avuto una vita sentimentale “movimentata“. Il secondogenito di Carlo e Diana ha un carattere completamente diverso rispetto al fratello William e non ha mai nascosto il suo modo di fare. Fuori dagli schemi di Buckingham Palace, è andato in contro a relazioni piuttosto turbolente, prima di “mettere la testa a posto” con Meghan Markle. In realtà se si analizza anche il risultato del suo matrimonio, e l’allontanamento dal ruolo reale, possiamo notare come l’attrice americana non sia proprio il profilo più apprezzato da Carlo ed Elisabetta. Un’attrazione verso le scelte anticonformiste che il duca del Sussex ha pagato sempre in prima persona. Ne è un esempio la storia con Chelsy Davy, durata ben sette anni, tra alti e bassi, con diversi scandali.

Iniziarono il loro rapporto da adolescenti, finendo spesso sotto l’occhio attento dei media e creando qualche imbarazzo al palazzo dei Windsor. Nella serie “The Me You Can’t See” in onda su Apple TV +, Harry racconta a Oprah il trauma della perdita della madre e l’ansia di dover adempiere ai doveri reali. Una serie di pressioni che lo hanno spinto verso condotte poco ortodosse e di cui non va proprio fiero.

Royal Family, le difficoltà di stare con Harry: Chelsy Davy fu schiacciata dalle pressioni

Alcune di queste hanno visto protagonista proprio Chelsy, che iniziò ad uscire con Harry nel 2004. L’avvenente ragazza, nata nello Zimbabwe e cresciuta in Inghilterra, frequentava la Stowe School ai tempi della frequentazione con il principe.

In una dichiarazione al Times ha spiegato di come fosse perseguitata dai paparazzi durante la loro relazione. “Sì, è stata dura. Era davvero spaventoso e scomodo resistere a tutta questa attenzione. Non ho potuto farcela. Ero troppo giovane per tutto questo”.

Chelsy amava la night life e venne spesso immortalata con Harry e altri amici in alcune scorribande notturne, che non giovarono all’immagine reale. Proprio le pressioni provenienti da palazzo portarono alla fine del loro rapporto nel 2011, l’anno del matrimonio di William e Kate.

Katie Nicholl ha scritto nella sua biografia “Harry: Life, Loss and Love” che quel matrimonio “ha definitivamente chiarito la mente di Chelsy una volta per tutte. Si è accorta che non avrebbe mai potuto fare i sacrifici della duchessa di Cambridge, spingendola così a cambiar vita”.