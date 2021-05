Calciomercato Milan, scelto il vice-Ibra: “Ha rifiutato le altre offerte”

Calciomercato Milan, si lavora alla prossima campagna acquisti. Per l’attacco, è pronto un super bomber di caratura europea

Dopo aver ottenuto il secondo posto e la qualificazione in Champions League, per il Milan è tempo di pensare alla prossima sessione di calciomercato. Il primo colpo è già stato messo a segno: Mike Maignan. Il 25enne ex Lille andrà a sostituire Gianluigi Donnarumma, ormai separato in casa e che si appresta a lasciare la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio.

Ovviamente le mosse in Casa Milan non sono finite qui, anzi. Ci sono da sistemare gli altri rinnovi di contratto – Calhanoglu e Kessié su tutti – per poi capire come procedere con i prestiti scaduti. L’idea della dirigenza sembra essere quella di voler trattenere Brahim Diaz, mentre per Dalot e Meité non dovrebbe esserci più spazio. Intanto, è spuntato un nome per l’attacco che potrebbe ricoprire il ruolo di vice-Ibra.

Calciomercato Milan, Giroud vuole solo i rossoneri

Olivier Giroud vuole solo il Milan. Stando a quanto riferito da SportMediaset, l’attaccante del Chelsea ha deciso di non attivare l’opzione per il rinnovo automatico col club londinese, potendo così accasarsi a zero già nella prossima sessione di calciomercato. Un’occasione d’oro per diversi club italiani ed europei, pronti a mettere sotto contratto un bomber di caratura europea. Secondo quanto filtra dalla Francia, l’ex Arsenal vorrebbe solo i rossoneri.

Il bomber francese ha già rifiutato le offerte di Lens e Fenerbahce proprio perché si aspetta un biennale dal Milan. Al momento, Maldini e Massara sembrano pronti ad offrire 4-5 milioni di euro per almeno due anni.