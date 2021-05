Damiano David, leader dei Maneskin, all’Eurovision grazie alla sue performance ha fatto innamorare di lui una cantante serba.

Bello, carismatico, simpatico e tanto altro ancora il leader dei Maneskin, Damiano David che all’Eurovision Song Contest 2021 è stato protagonista indiscusso. I vincitori della manifestazione hanno attirato l’attenzione del mondo intero e il frontman in particolare è riuscito anche a fare innamorare di se una cantante serba.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Sangiovanni, è successo davvero: Giulia commenta l’accaduto

La cantante della Serbia è Sanja Vučić, artista mora delle Hurricane la quale ha dichiarato di essersi innamorata di Damiano. Il primo indizio, prima delle dichiarazioni, è arrivato dai social.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> The Jackal, Aurora Leone: “Cacciata dalla Partita del Cuore perché donna”

Maneskin, nota cantante esce allo scoperto: “Innamorata di Damiano”

Sul proprio profilo Instagram, Sanja Vučić ha postato uno scatto con Damiano David e fin qui nulla di eclatante. Però, oltre al tag, spunta anche la scritta “Next step” con tanto di anello ad accompagnare la breve frase. Indizio che ha incuriosito immediatamente il pubblico, il quale ha iniziato a fantasticare in modo maggiore dinanzi alle seguenti dichiarazioni dell’artista.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Meghan Markle sta per partorire: scelto il nome della bambina

“Sono innamorata di Damiano. Lui è così meraviglioso, in fondo vorrei sposarmi con lui. Però è troppo giovane, ha 6 anni meno di me. Da quando ho visto il video di Zitti e Buoni mi sono innamorata di lui perché è cosi carismatico ed è un uomo davvero bello! Voglio dire, è platonica come cosa, ma sono single! Volevo davvero farmi una foto con lui perché è meraviglioso, ma ora smetto di parlarne!”.