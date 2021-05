Tommaso Zorzi pedinato da una sconosciuta: “Ora smettila”

Tommaso Zorzi posta un video per denunciare una situazione imbarazzante. Da qualche tempo è pedinato da una sconosciuta e non gli piace

Ci ha messo poco, Tommaso Zorzi, a scoprire quanto può essere difficile il mestiere della star. Già prima di vincere il GF Vip era un influencer da migliaia di fan, ma il reality gli ha cambiato la vita con alcuni rivolti negativi.

Uno è certamente rappresentato dall’insistenza di alcune persone che non gli danno tregua e gli rovinano la giornata. Ma lui ha un mezzo potentissimo per denunciare la situazione, la sua pagina Instagram. E proprio qui ha raccontato il suo personale dramma: c’è una persona che lo pedina e non lo molla, andando ben oltre quello che può essere l’interesse di un fan.

Tommaso un po’ ci scherza sopra, dice che non vuole fare la fine dello scrittore di ‘Misery non deve morire’, il celebre libro di Stephen King. Intanto però non si sente a suo agio perché “c’è una persona in particolare che mi segue per strada, mi ha chiesto tanti favori che un po’ le ho fatto e un po’ non riesco a farglieli. Questa cosa mi mette un po’ di agitazione”.

Tommaso Zorzi non ce la fa più. ma confessa qual è una delle sue paure più grandi

Tommaso Zorzi non parla apertamente di una stalker e non ha presentato nessuna denuncia, però certamente questa situazione non è piacevole. Ammette di avere sbagliato a darle il numero del suo cellulare perché gli sembrava che ne avesse bisogno, Ma ora sta passando il segno e vuole dare un taglio.

Quindi l’appello alla sua fan troppo insistete: “Non devi più stare sotto casa mia, non devi più seguirmi per strada perché non è normale…Non puoi fare così, sei sempre sotto casa mia. Io ti vedo. In una settimana quanti giorni? Cinque? Due? Ti vedo, mi segui. Adesso non mi stai seguendo? Non va bene, non è sano. Non mi puoi seguire”.

Il post serve anche per confessare pubblicamente una delle sue paure. Il gieffino soffre d’ansia e ammette che la sera prima di andare a dormire fa tantissimi giri in casa per controllare che sia tutto perfettamente chiuso, a partire dalle tapparelle. Sa bene che non è normale, ma ormai è diventata un’abitudine.