Maneskin, arriva il verdetto del test antidroga: il risultato di Damiano

Discussissimo fermo immagine che ha portato Damiano a fare il test anti droga: è arrivato il verdetto per il frontman dei Maneskin

Un inquadratura ingannevole, un fermo immagine estratto da un video che mostra Damiano chinato verso il tavolino all’Eurovision Song Contest 2021. Sono bastati pochi elementi per far pensare ai “cugini” francesi che il frontman dei Maneskin stesse sniffando qualche tipo di droga in mondovisione.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip 6, salta tutto: celebre volto rinuncia al suo ruolo

NON PERDERTI > > > Eurovision, accuse ai Maneskin: arriva il comunicato dalla Francia

L’accusa, in particolare, proviene da uno dei giornalisti del quotidiano francese Paris Match che ha dovuto prendere atto di un risultato inequivocabile: Damiano, il giorno dopo dalla vittoria, è risultato negativo al test anti-droga. Il frontman dei Maneskin era disposto a sottoporsi ad un test la sera stessa, tuttavia non è stato possibile organizzare per mancanze altrui e non della band che ha lasciato in seconda posizione i francesi in gara.

LEGGI ANCHE > > > Concerti Covid-free, Pregliasco a iNews24: “Solo quando arriveremo al 50% di vaccinati”

Maneskin, Damiano è risultato negativo: la reazione del web

Ma vogliamo dirlo che i francesi questa volta hanno davvero fatto una figura meschina? E diciamolo. Io, almeno, lo dico. #Maneskin #eurovision2022 — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) May 24, 2021

Dai volti noti, fino agli amanti di Twitter: l’hashtag Eurovision 2022 è entrato in tendenza subito dopo il risultato del test anti-droga di Damiano. Incalzato più volte sull’argomento, infatti, il frontman dei Maneskin ha chiarito che durante quella ripresa ha chinato il capo per notare un bicchiere di vetro – sotto i suoi piedi – rotto da un altro membro della band.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Barbara D’Urso, annuncio in diretta: telespettatori in preallarme

Tutto è bene quel che finisce bene.