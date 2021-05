Apple introduce una super funzione su iOS: c’è già l’annuncio

Una nuova funzione arriverà presto su iOS. L’annuncio è arrivato direttamente da Apple nelle scorse ore

Tante nuove funzioni sono in arrivo su iOS. Apple vuole fare le cose in grande e, dopo aver rilasciato la versione 14.5.1 del suo sistema operativo, ha da poco annunciato uno strumento che presto dovrebbe arrivare su tutti gli iPhone di ultima generazione.

Il fenomeno del White Noise è esploso negli ultimi anni. Avete presente il suono dell’asciugacapelli, della pioggia o di un fiume? Moltissime persone si rilassano in questo modo. Presto su iPhone arriverà una cosa simile. Una funzione in grado di riprodurre come sottofondo questi suoni rilassanti, così da creare un ambiente del tutto diverso e distante dai fastidiosi rumori di tutti i giorni.

Apple, arriva il White Noise su iOS: i dettagli

A brevissimo il White Noise sbarcherà direttamente su iPhone. Apple ha annunciato la novità per iOS, che diventerà realtà nel corso delle prossime settimane. “I suoni di tutti i giorni rappresentano una fonte di distrazione o di fastidio. A sostegno della neurodiversità, Apple introdurrà presto nuovi suoni di sottofondo, così da ridurre al minimo le distrazioni e aiutare gli utenti a concentrarsi, mantenere la calma e riposare” le parole usate dal colosso di Cupertino nel comunicato.

“Il rumore e i suoni dell’oceano, della pioggia e dei flussi d’acqua verranno riprodotti in sottofondo, così da mascherare il rumore ambientale o esterno indesiderato. Il tutto si mescolerà con gli altri suoni audio e di sistema” ha poi concluso Apple. Ancora non c’è una data ufficiale di rilascio, ma possiamo pensare che arriverà molto presto su iPhone.