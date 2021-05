Addio Ronaldo, nuova destinazione: la scelta del portoghese

La Coppa Italia potrebbe essere l’ultimo trofeo che Cristiano Ronaldo solleverà con la maglia bianconera della Juventus: pronto all’addio

Cristiano Ronaldo sembrerebbe essere pronto a lasciare Torino e la divisa bianconera della Juventus per fare il suo ritorno in Premier League. Stando alle indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, dal Daily Star, infatti, il talento portoghese è pronto per un clamoroso ritorno al Manchester United: lì dove tutto è cominciato.

LEGGI ANCHE > > > Calciomercato Juventus, doppio colpo da urlo: Allegri in panchina e Pogba a centrocampo



Cristiano Ronaldo, infatti, è stato prontamente acquistato dai Red Devils subito dopo essersi consacrato in prima squadra con lo Sporting di Lisbona, dove ha fatto la sua escalation, prima di passare poi con i Blancos a Madrid. Quella di un ritorno all’Old Trafford sarebbe una storia calcistica molto romantica, ma che incontra le sue principali problematiche in fatto di ingaggio del numero 7 della Juventus.

NON PERDERTI > > > Calciomercato Juventus, doloroso addio in estate: lo vuole l’Atletico



Addio Ronaldo: la Coppa Italia è l’ultimo trofeo in bianconero?

Tutto fa pensare ad un addio anticipato di Cristiano Ronaldo. Nonostante il talento portoghese abbia ancora un anno di contratto con la Juventus, il suo addio sembra essere imminente: già dal prossimo giugno potrebbe vestire un’altra divisa, presumibilmente non in Serie A. Il grosso solco da passare, per le squadre intenzionate all’acquisto, riguarda l’ingaggio del giocatore che, a 36 anni, chiede ancora intorno ai 30milioni, per quanto può dare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Calciomercato Juventus, ribaltone in panchina: deciso il futuro

Molto dipenderà anche dall’approdo – o meno – della Juventus in Champions League. L’ultima giornata di campionato sarà decisiva in questo senso: attualmente i bianconeri contano 1 punto in meno a Milan e Napoli con cui si gioca definitivamente la massima competizione europea.