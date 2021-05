Uomini e Donne, è arrivata l’ultima scelta: Giacomo Czerny ha deciso

Le ultime puntate registrate di Uomini e Donne parlano dell’ultima scelta del trono giovani: quella di Giacomo Czerny

Martina e Carolina si sono contese, finora, l’ultimo tronista di Uomini e Donne che non aveva ancora scelto. Nel corso della registrazione avvenuta oggi, mercoledì 19 maggio e che andrà in onda entro il 28 maggio, è avvenuta finalmente la scelta di Giacomo Czerny.

Stando alle indiscrezioni lanciate da Il Vicolo delle News, nella puntata della scelta, come di consueto, si vedranno le ultime esterne con Martina e Carolina. Alla fine, Giacomo sceglierà la prima da cui non era stato totalmente colpito, almeno inizialmente.

Uomini e Donne, la scelta di Giacomo Czerny

Dopo le scelte di Samantha Curcio e Massimiliano Mollicone – che sono usciti rispettivamente con Alessio e Vanessa – è arrivata anche l’ultima tanto attesa di Giacomo Czerny. Tra Martina e Carolina, alla fine del loro percorso, il tronista ha deciso di approfondire la sua conoscenza al di fuori del programma, con Martina.

La storia tra Giacomo e Martina è stata molto più movimentata rispetto a quella con Carolina, è stato proprio questo che ha spinto il tronista a scegliere uno piuttosto che l’altra. Infatti, inizialmente, Giacomo non era affatto preso da Martina, l’interesse è cresciuto col tempo, grazie anche alla corteggiatrice che è riuscita a stupirlo positivamente. Differentemente, l’interesse per Carolina è sempre stato stabile, non ha avuto né bassi né alti e questo ha portato il tronista in un loop di monotonia.