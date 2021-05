Meteo, tra sole e perturbazioni: cresce l’incertezza sull’Italia

Ancora grande incertezza sul meteo italiano, diviso tra sole e veloci perturbazioni. Andiamo a vedere cosa sta cambiando sulla penisola: le previsioni.

Siamo oramai vicino alla stagione estiva eppure la situazione non sembrerebbe migliorare. Infatti il meteo sulla penisola continuerà ad essere caratterizzato da tanto sole, disturbato da veloci perturbazioni. Una situazione di grande incertezza che non intende migliorarsi. Nonostante questo continuo contrasto, l’anticiclone africano inizierà a mostrare i muscoli, specialmente sulle regioni del Sud Italia dove il caldo è pronto ad esplodere.

Come abbiamo anticipato a disturbare l’anticiclone, però, ci penseranno le forti correnti atlantiche. Infatti, seppur presente sulle regioni meridionali, le calde correnti africane non riusciranno ad estendersi su tutto il paese. La situazione non cambierà nemmeno i prossimi giorni. Infatti sull’Italia continuerà a ripetersi lo stesso copione. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sulla penisola italiano.

Meteo, ancora sole e tante perturbazioni: cosa cambia sulla penisola

Durante questa giornata di mercoledì avremo ancora una volta un meteo abbastanza instabile specialmente su Val Padana centro-orientale e Toscana, qui cadranno piogge ed alcuni temporali. Inoltre i disturbi piovosi colpiranno anche Umbria, Abruzzo interno, Molise, Campania orientale e alta Puglia. Queste piogge potranno cadere fino a tarda sera. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre principali settori della penisola.

Sulle regioni del Nord Italia avremo tanta instabilità specialmente su Triveneto, Alpi e Lombardia. Infatti su queste tre regioni potranno cadere piogge e rovesci sparsi, specialmente durante le ore serali. Inoltre entro sera queste precipitazioni si estenderanno fino all’Emilia Romagna. Il meteo risulterà più soleggiato solamente sulle regioni di Nordovest. Le temperature risulteranno stazionarie, con massime dai 21 ai 24 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia al mattino continueranno a cadere piogge specialmente su Toscana, Umbria e Marche. Nel corso della giornata queste precipitazioni si sposteranno sulle zone interne e sulle cime dell’Appennino. Sulle zone costiere, sia tirreniche che adriatiche, resisterà il sole pronto ad illuminare parte del settore. Le temperature anche qui saranno stabili, con massime dai 19 ai 24 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione in prevalenza soleggiata. Infatti l’unico disturbo sarà presentato da dei lievi rovesci che andranno a colpire le zone a ridosso dei rilievi montuosi. Altrove l’anticiclone africano farà sentire la sua presenza, andando a riscaldare specialmente le zone costiere. Le temperature risulteranno stazionarie, con valori massimi che oscilleranno dai 22 ai 26 gradi.