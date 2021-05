Sharon Stone, rivelazione shock: fan impietriti

Ieri sera Sharon Stone è stata ospite a Che Tempo Che Fa dove ha fatto una rivelazione che ha lasciato impietriti tanti fan

Ieri sera, domenica 16 maggio, Sharon Stone è stata a Che Tempo Che Fa. Anche grazie a lei, gli ascolti del programma su Rai 3 hanno registrato ottimi numeri: uno share pari al 10.9% con 2.717.000 spettatori. Un’intervista, quella realizzata da Fabio Fazio, molto simpatica e ricca di colpi di scena sulla vita privata della star statunitense.

Sharon Stone ha ammesso anche di amare molto l’Italia e gli italiani, “in particolare modo per la loro gentilezza ed il loro calore”.

“Sì, adoro l’Italia e mi piacciono tantissimo gli italiani. In particolare mi piacciono il calore e la gentilezza degli italiani.”@sharonstone a #CTCF pic.twitter.com/2i0voZ5foT — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 16, 2021

Sharon Stone, l’aneddoto che ha colpito tutti: Fazio senza parole

A 63 anni, Sharon Stone ha ammesso che, da ragazza, con i fratelli – Quinn, Laird e Road – era solita fare uso di marijuana. La mamma, Dorothy, non era contraria tanto da chiedere ai figli di provare. “Spiegatemi perché vi piace così tanto”, così i fratelli Stone le fecero provare la marijuana. Caso volle che, quel giorno, in casa Stone era atteso il prete della città: “Mamma si è messa a spruzzare il disinfettante, ha cominciato a correre per casa spruzzandolo anche a noi chiedendoci di sembrare normali. Cercai di spiegarle che Dio ti vede ovunque sei, non ti puoi nascondere”.

