Calciomercato Juventus, addio Cristiano Ronaldo: spunta l’indizio

Calciomercato Juventus, sarà addio a fine stagione per Cristiano Ronaldo? Spunta un altro indizio a riguardo

La Juventus è giunta al momento clou della stagione. Da una parte la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, dall’altra il match di domenica sera contro il Bologna. Ci si gioca tutto per gli uomini di Pirlo, che potrebbero agguantare all’ultimo la qualificazione alla Champions League e vincere un trofeo nazionale.

Intanto però, si continua a discutere anche in ottica calciomercato. Un nome su tutti: Cristiano Ronaldo. Il portoghese lascerà a fine stagione? Difficile dirlo, al momento. Ci sono però diversi indizi che sono contrastanti tra di loro. Vi abbiamo già parlato del trasloco delle supercar verso una meta non dichiarata, che lascia pensare ad un trasferimento imminente dell’ex Real Madrid. Oggi è però arrivato un altro possibile indizio in questo senso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Mourinho ha scelto il portiere: un colpo dalla Premier

Calciomercato Juventus, CR7 volto per le nuove maglie

Home is where every dream begins. 𝗦𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲. Vi presentiamo il nostro nuovo Kit Home per la stagione 2021/22 by @adidasfootball ⚪️⚫️ – Get yours now! #createdwithadidas #FinoAllaFine #ForzaJuve — JuventusFC (@juventusfc) May 18, 2021

Cristiano Ronaldo rimarrà alla Juventus nella prossima sessione di calciomercato o sarà addio? Una domanda che probabilmente ci porteremo fino a quando non si esprimerà il portoghese stesso. Questa mattina, intanto, il club bianconero potrebbe aver dato un indizio importante sul futuro dell’ex Real Madrid. In occasione della presentazione delle nuove maglie, è stato scelto proprio il numero 7 come volto principale. Una scelta che potrebbe non significare nulla e non essere un fattore scatenante per la sua permanenza.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> A Trigoria con una spranga, arrestato il padre di un bomber della Serie A

C’è chi però parla di una presa di posizione importante da parte della società, che vorrebbe trattenerlo ancora e metterlo al centro della campagna marketing del prossimo anno. Tra le altre cose, anche Paulo Dybala – altro giocatore dato per partente – si è mostrato con la maglia del prossimo anno.