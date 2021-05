Dati in netto miglioramento in termini di contagi, guarigioni e decessi. Salvini: “Ci aspettiamo nuove ripartenze, no al coprifuoco”

“Grazie all’insistenza della Lega il 26 aprile riaprirono tante attività”, sono queste le parole di Matteo Salvini il quale ha commentato gli ultimi dati nazionali confortanti in termini di contagi, guarigioni e decessi. Il leader della Lega ha sottolineato che qualcuno annunciava invece disastri.

“Risultato, da allora: 9.551 ricoverati in meno, 1.083 terapie intensive in meno, 326.864 guariti”. Inoltre Salvini ha dichiarato che domani, lunedì 17 maggio, dalla riunione della cabina di regia ci si aspettano “riaperture e ripartenze, lavoro e libertà, all’aperto e al chiuso, di giorno e di sera! Fidiamoci degli Italiani. No al coprifuoco“.

Gli ultimi dati registrati in Italia: contagi, guarigioni e decessi

Oggi in tutto il Paese sono stati registrati dati confortanti rispetto alla giornata del 15 maggio. Il numero dei nuovi contagi è in diminuzione: a fronte di 202.573 tamponi processati hanno contratto il Covid 5.753 italiani (ieri erano 6.659).

Cala anche il numero legato ai decessi con 93 vittime rispetto alle 136 registrate nella giornata precedente. Sono 9.603 i guariti registrati nelle ultime 24 ore. Calano i ricoveri in terapia intensiva con -26 e quelli ordinari con -359. Il tasso di positività è pari al 2,8% (+0,6%), mentre sono 27.011.116 le dosi di vaccino somministrate in totale.