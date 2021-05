Usa, via mascherine e distanziamento per i vaccinati: decisione ufficiale del Cdc. Fauci aveva ribadito giorni fa come sia arrivato il momento di allentare le misure

Una decisione storica arriva dagli Stati Uniti. Dopo mesi difficilissimi all’interno della pandemia di Covid-19 si inizia ad intravedere una luce in fondo al tunnel. Il Centro statunitense per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) ha stabilito che le persone vaccinate (con entrambe le dosi) non hanno bisogno di indossare maschere. La misura è valida all’aperto e anche nella maggior parte dei luoghi al chiuso, con un sostanziale ritorno quindi alla normalità.

Il CDC ha anche aggiunto che il distanziamento sociale non dovrà essere mantenuto obbligatoriamente per queste categorie di persone. Il chiaro fine è quello di incentivare tutti a sottoporsi al vaccino nel minor tempo possibile, vincendo lo scetticismo ancora molto diffuso in America.

L’inversione di tendenza è arrivata a soli 16 giorni da quando l’ente governativo aveva ribadito la necessità di mantenere immutate le restrizioni.

Usa, via mascherine e distanziamento per i vaccinati: la decisione ufficiale del CDC

Il direttore del CDC Rochelle Walensky ha affermato che la nuova guida si basa su una forte riduzione dei casi, sulla diffusione dei vaccini anche nelle fasce di popolazione più giovane e sull’efficacia del farmaco contro le varianti del coronavirus.

Il presidente Joe Biden è apparso alla Casa Bianca per un discorso senza maschera. “Penso che sia un grande traguardo, una grande giornata”, ha detto.

“Se sei completamente vaccinato e puoi toglierti la maschera, ti sei guadagnato il diritto di fare qualcosa per cui gli americani sono conosciuti in tutto il mondo: salutare gli altri con un sorriso“, ha ribadito, sfoggiandone uno lui stesso.

Il CDC aveva affrontato critiche, anche da parte dei funzionari della sanità pubblica, per essere stato troppo cauto nella sua condotta. Molti esponenti dei conservatori hanno affermato che le persone hanno bisogno di vedere maggiori benefici nel farsi vaccinare in termini di ritorno alle normali attività.

“Nelle ultime due settimane, abbiamo visto ulteriori dati per dimostrare che questi vaccini funzionano nel mondo reale, resistono alle varianti e le persone vaccinate hanno meno probabilità di trasmettere il virus“, ha detto l’agenzia in un comunicato stampa.

In più ha aggiunto: “Abbiamo dovuto aspettare per verificare attentamente i dati ma ora siamo arrivati con convinzione a questa decisione“.

Le nuove linee guida prevedono inoltre che gli americani sottoposti ad immunizzazione possono riprendere a viaggiare anche senza bisogno di quarantena per voli internazionali. In più non devono essere testati per il Covid-19 se sono venuti a contatto con qualche infetto ma asintomatico.