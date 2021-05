Meteo, tempo in peggioramento: attesi nubifragi e temporali

Le previsioni meteo indicano un rapido e netto peggioramento delle condizioni su gran parte dell’Italia: attesi nubifragi e temporali

La perturbazione numero 7 di maggio è arrivata in Italia e questo sta a significare che oggi porterà il rischio di maltempo sulle regioni del Nord e del Centro. Quest’oggi sono attese nuvole sulla maggior parte del paese. Al mattino piogge su Nordovest, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Sardegna e Toscana. Nel pomeriggio si estenderanno anche su Lazio, Umbria e Marche.

Le temperature al Sud continueranno a rimanere altre, mentre saranno in calo al Centro ed in Sardegna. La Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo arancione su Lombardia e Piemonte per possibili criticità idrogeologiche e idrauliche.

Meteo, la situazione nei prossimi giorni

Nella giornata di domani, mercoledì 12 maggio, la perturbazione viaggerà verso i Balcani e questo permetterà una tregua dal maltempo. Ciò nonostante, le condizioni resteranno instabili anche a causa della massa d’aria fresca in aggiunta. Attenzione al rischio di piogge al Nord-Est, sull’Emilia-Romagna e sulle regioni del Centro. Lievi precipitazioni attese anche su Campania, Puglia e Calabria. Correnti più fresche prenderanno il posto dell’aria calda degli scorsi giorni.

