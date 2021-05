Mara Venier raddoppia: nuovo programma dopo Domenica In

Nuova esperienza in arrivo per Mara Venier al termine di Domenica In per la sosta estiva, alla conduzione per la prima volta di un programma particolare

Mara Venier è la Regina della domenica, ma dal 27 giugno chiuderà i battenti con Domenica In per la consueta pausa estiva, come previsto dal palinsesto Rai. Un’edizione ricca di successi, gare di ascolti vinte a mani basse per la sua fascia oraria, Domenica In giunge alle sue ultime 7 domeniche.

Dopo lo stop del programma della domenica, dunque, Mara Venier non resterà con le mani in mano: per la prima volta andrà a sostituire Flavio Insinna alla conduzione di un programma speciale.

Mara Venier, dopo Domenica In c’è Una Voce per Padre Pio

La prima edizione al timone di Una Voce Per Padre Pio per Mara Venier, stando a quanto riportato da DiPiù TV. Il concerto di beneficenza è stato ideato da Enzo Palumbo ed è in corso dal 2000 dalla piazza Santissima Annunziata a Pietrelcina, in provincia di Benevento nonché trasmesso su Rai 1. Le prime edizioni sono state condotte da Tiberio Timperi e Pippo Baudo, ma per 13 anni è stato portato avanti da Massimo Giletti.

Durante tutte le edizioni finora messe in onda, c’è sempre stato un co-conduttore: da Katia Ricciarelli a Nathalie Guetta l’anno scorso. Da qualche anno, tuttavia, gli ascolti non sono andati come previsto e per quest’edizione si vuole dare una scossa con la Regina di Rai 1.