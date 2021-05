Il Milan non vinceva a Torino da 10 anni (05.03.2011), quando a decidere la gara fu la sola rete di un marcatore insolito: Gennaro Gattuso. Da allora mai più una vittoria in trasferta per i rossoneri. Ma il dato che porta entusiasmo all’intero ambiente meneghino non è solo questo.

Battendo per 3-0 la Juventus, il Milan si è portato al terzo posto a pari merito con la seconda (l’Atalanta). Il ritorno in Champions League sembra essere più vicino, anche se il calendario potrebbe risultare particolarmente ostico. Torino, Cagliari e Atalanta le squadre da battere per chiudere in bellezza la stagione. Una volta ipotecata la qualificazione nell’Europa che conta, Maldini potrà regalare a Pioli i rinforzi per giocarsela alla pari con le grandi.

Calciomercato Milan, riscatto Tomori ma non solo: la lista di Maldini

Prima della gara di ieri sera, coronata con un gol spettacolare, il riscatto di Tomori sembrava essere a rischio. Il difensore veniva da due prestazioni opache (Sassuolo e Lazio), e contro la Juve si giocava il tutto per tutto. La rete è stata la ciliegina sulla torta e il suo riscatto sembra essere pura formalità.

La difesa regge bene, il centrocampo anche. L’unico problema sembra essere il reparto offensivo. Ibrahimovic ha bisogno di un vice capace di andare a segno e in doppia cifra. I nomi sul taccuino di Maldini sono diversi, ma tra i primi spiccano quelli di Andrea Belotti e Dusan Vlahovic.

Il Gallo è corteggiato anche dalla Roma di Mourinho, ma il capitano granata è di fede rossonera. Shevchenko, suo mito calcistico, nei giorni scorsi ha affermato che è Belotti l’attaccante che più di tutti gli somiglia per caratteristiche e fiuto del gol. Urbano Cairo non vorrebbe cederlo, ma il contratto in scadenza nel 2022 e la voglia di vincere del giocatore porterà all’addio. La valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Vlahovic invece è l’attaccante invocato dai tifosi rossoneri ma che potrebbe rivelarsi una scommessa come lo fu Piatek. Rocco Commisso non lo cederà a somme inferiori a 60 milioni di euro e dato l’investimento, che si rivelerebbe particolarmente imponente, Paolo Maldini potrebbe lasciar perdere la stella di Belgrado per puntare tutto su un prodotto Made in Italy.