Uomini e Donne, ex cavaliere protagonista di Gomorra: fan impazziti

L’ex cavaliere del parterre over di Uomini e Donne avrà un ruolo nell’ultima stagione di Gomorra, la nota serie nata dalla penna di Roberto Saviano

E’ stato per breve tempo cavaliere del parterre over di Uomini e Donne, poi ha deciso di abbandonare perché non in grado mentalmente di proseguire il programma. Stiamo parlando del personal trainer napoletano, Michele Dentice, che nel corso della sua esperienza nel programma si era avvicinato in particolare a Roberta di Padua.

Per lui ora è pronta una nuova avventura, come da lui stesso reso noto su Instagram, che riguarda la serie Gomorra 5.

LEGGI ANCHE—> Amici 20, concorrente scomparsa da Instagram: cosa è successo

Uomini e Donne, i dettagli sul personaggio di Dentice a Gomorra

Del personaggio di Michele Dentice al momento non si sa nulla, ma è limpido il post pubblicato accanto a Salvatore Esposito (Genny Savastano) con il messaggio a corredo: “CIAK SI GIRA. Se da bambino mi fossi scritto una storia, la storia più bella che mi potessi immaginare, l’avrei scritta come effettivamente mi sta accadendo”.

LEGGI ANCHE—> Pippo Baudo non ci sta e alza la voce: il suo annuncio è spiazzante

Al momento non è ben chiaro quando andrà in onda l’ultimo atto della famosa serie nata dalla penna di Saviano, ma la possibilità è che Sky la lanci per la fine del 2021 o l’inizio del 2022. Molto dipenderà anche dall’andamento delle riprese.