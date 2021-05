Cecilia Rodriguez assente all’Isola dei Famosi: il motivo

Cecilia Rodriguez, attesissima ospite dell’Isola dei Famosi, ieri era assente in studio: il motivo dietro quanto accaduto

Cecilia Rodriguez è la fidanzata dell’ultimo arrivato sull’Isola dei Famosi, cioè Ignazio Moser. La stessa è stata ospite in studio da Ilary lunedì scorso, ma è mancata ieri. In molti si sono chiesti il motivo del forfait e sono emersi diversi rumors.

A svelare tutto, però, è stata la stessa Cecilia Rodriguez su Instagram. La modella argentina, secondo quanto da lei dichiarato, sta girando uno shooting fotografico per la linea di abbigliamento Hinnominate. Cecilia ha comunque lanciato un messaggio di vicinanza al suo fidanzato, scrivendo “lontani, ma vicini”.

LEGGI ANCHE—> Uomini e Donne, incidente per l’ex tronista: le condizioni di salute

Cecilia Rodriguez su Giulia Salemi: “Perché non siamo più amiche”

Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi ormai non sono più amiche. A rivelarlo è stata l’argentina, ospite a Il Punto Z di Tommaso Zorzi. “Giulia Salemi l’ho conosciuta qualche anno fa perché abbiamo fatto dei lavori insieme. La verità è che all’inizio andava tutto bene, poi si è fidanzata con il mio ex. Una che ti dice ‘amica, amica, amica’ una chiamata poteva anche farla”, ha spiegato. Ma non è tutto: “Aveva una mezza storia con mio fratello Jeremias, poi Iannone la chiamava ed ho detto ‘insomma…’, ho fatto due più due. Per questo motivo abbiamo smesso di seguirci su Instagram ma non abbiamo mai litigato. Oggi siamo solo colleghe”.

LEGGI ANCHE—> Royal Family, il futuro di Meghan è segnato: incredibile decisione!