Royal Family, arriva il clamoroso dietrofront: l’appello spiazza tutti e non sono escluse altre novità in tal senso.

Per il principe Harry non è stato un periodo semplice, tra viaggi di ritorno in Inghilterra e tentativi di riappacificazione con la sua famiglia. I funerali del principe Filippo lo hanno toccato particolarmente e affrontarli da solo, senza Meghan rimasta in California per la gravidanza, non è stato il massimo. Al ritorno negli Usa, il duca del Sussex si è rituffato nelle sue attività, trovando anche il modo di spendersi a livello comunicativo per la lotta al coronavirus. Ieri è salito sul palco davanti a migliaia di persone durante il Vax Live, per incentivare tutti a sottoporsi al vaccino per il Covid. Il secondogenito di Carlo e Diana aveva dichiarato che: “Il Covid è migliore di quanto siamo portati a credere”.

Il duca e sua moglie Meghan Markle stanno conducendo una guerra contro la cosiddetta “disinformazione” da anni, portandola avanti grazie alla loro Fondazione Archewell. Si è registrata un’inversione di tendenza da parte di Harry, che un anno fa, nell’aprile del 2020, durante la prima ondata dichiarò che la situazione “non era così grave come riportato dai media”.

Royal Family, Harry a favore del vaccino contro il Covid: il suo impegno al Vax Live

Harry durante il suo intervento al Vax Live ha voluto ribadire la sua gratitudine verso tutte le persone del sistema sanitario, in particolare nel suo Paese. Ha detto di essere “incredibilmente orgoglioso” dell’NHS del Regno Unito, definendolo “il meglio dello spirito umano”.

Molti hanno ribadito il suo differente atteggiamento rispetto a quando riteneva il Covid come “un’invenzione dei media”, esasperando il concetto. Il realtà le accuse dei tabloid inglesi non rispecchiano esattamente la realtà, ma mettono in evidenza il peso mediatico di alcuni personaggi della famiglia reale. Nell’aprile 2020, con Harry e Meghan già negli Stati Uniti con il figlio Archie, le critiche erano arrivate anche per la scelta di lasciare l’Inghilterra durante la pandemia, quasi snobbando la contingenza.

Ora, un anno dopo, più di 127.000 persone hanno perso la vita a causa del coronavirus nel solo Regno Unito e più di 3,2 milioni in tutto il mondo. Il principe Harry sembra aver capito la gravità della situazione, dando il suo contributo per il Vax Live, come presidente della campagna, insieme a Meghan.

All’evento di ieri, Harry ha chiesto ai leader mondiali di assicurarsi che i vaccini siano disponibili per tutti.

Ha detto: “Questa pandemia non finirà se non agiremo collettivamente con un impegno senza precedenti per l’umanità. Il vaccino deve essere distribuito a tutti ovunque. Non possiamo riposare o riprenderci veramente finché non ci sarà un’equa distribuzione in ogni angolo del mondo”.