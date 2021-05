Calciomercato Inter, una big europea tenta Conte: ipotesi clamorosa

Calciomercato Inter | Una big europea avrebbe sondato il nome di Antonio Conte come tecnico della prossima stagione: la clamorosa indiscrezione

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Antonio Conte, fresco vincitore dello Scudetto con l’Inter, sarebbe stato contattato dal Tottenham. Il tecnico pugliese non avrebbe detto ‘no’, ma prima siederà al tavolo con la dirigenza nerazzurra per parlare di un ulteriore miglioramento a livello tecnico per la prossima stagione. Il club londinese avrebbe messo nel mirino altri due italiani come Sarri e Gasperini.

Calciomercato Inter, concorrenza alla Juve per Riqui Puig

Secondo quanto riferito da Fichajes.net, Riqui Puig sarebbe in rottura con il Barcellona a causa del tecnico Koeman, con cui non è mai sbocciato un certo feeling. Ad adocchiare l’erede di Xavi sarebbero state Juventus ed Inter, pronte ad un derby di mercato per assicurarselo. Nelle ultime ore, però, sarebbe emerso anche l’interesse dell’Atletico Madrid.

I blaugrana, per liberare il calciatore, vorrebbero circa 20-30 milioni di euro e preferirebbero mandarlo all’estero piuttosto che darlo ad una diretta concorrente. Ulteriori aggiornamenti, però, si avranno solamente a stagione finita. Oltre l’Inter, che ha già vinto lo scudetto, la Juventus è impegnata nel lottare per una qualificazione in Champions mentre il Barcellona per vincere la Liga.