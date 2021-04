PlayStation Plus, un leak svela i possibili giochi gratis di maggio 2021

Sono trapelati i primi rumors su quelli che potrebbero essere i giochi gratis del PlayStation Plus di maggio 2021

Sale l’attesa per i giochi gratis di maggio 2021 disponibili sul Playstation Plus. Sony ormai da anni offre un servizio in abbonamento per tutti i suoi utenti che – oltre a permettere di giocare online e senza alcun limite – dà anche la possibilità di scaricare periodicamente nuovi titoli totalmente gratis.

Anche per il prossimo mese sarà ovviamente così e, come accade dall’uscita della console next gen, saranno 2 i titoli per PS4 disponibili e solamente uno per PS5. Si stanno rincorrendo rumors e possibili indiscrezioni sui videogiochi che si potranno scaricare, in attesa di una comunicazione ufficiale. Nelle ultime ore è emerso un leak che potrebbe aver già svelato la lista completa. Ecco tutti i dettagli.

PlayStation Plus, ecco i possibili giochi gratis di maggio 2021

Un leak emerso in rete nelle ultime ore ha fornito una lista – che pare essere piuttosto attendibile – dei giochi che gli utenti abbonati al PlayStation Plus potranno scaricare gratis nel mese di maggio 2021. Dopo Final Fantasy VII Remake, Horizon: Zero Dawn e Days Gone, è arrivato il momento dei titoli del mese successivo. Stando a quanto trapelato, a partire dal 4 o 5 maggio la lista si aggiornerà nella seguente maniera:

Battlefield V per PS4

per PS4 Stranded Deep per PS4

per PS4 Gioco ancora non annunciato per PS5

Il primo è una delle produzioni di punta di Electronic Arts, mentre il secondo è un titolo indie che conta diversi giocatori. Per PS5 il leak non ha saputo svelare quale sarà il videogioco scaricabile, ma comunque bisognerà attendere solamente pochi giorni per la nota ufficiale di Sony: il tutto avverrà il prossimo mercoledì 28 aprile.