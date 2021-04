L’Inter pensa a non lasciarsi sfuggire la prima posizione che vuol dire scudetto e qualificazione in Champions League. Intanto Marotta prepara la lista mercato.

Antonio Conte più che al futuro pensa al presente. Oggi bisogna pensare a ipotecare quanto prima la vittoria matematica di quello che sarebbe il 19esimo scudetto della storia nerazzurra. In casa Inter però sono in molti ad essere scaramantici e così, muniti di qualsiasi oggetto portafortuna (tifosi e società), attendono con ansia la fine di un campionato esaltante.

Mentre il mister pugliese è impegnato con i ragazzi, Beppe Marotta studia le migliori strategie di mercato in vista della prossima stagione. L’Inter andrà in Champions League e per poter effettuare un percorso da leader avrà bisogno di un certo tipo di giocatori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan, è fatta per l’attaccante: annuncio ad un passo

Calciomercato Inter, un argentino per la fascia: Marotta scatenato

L’Inter ha iniziato a guardarsi intorno a caccia del sostituto di Ashley Young sulla fascia sinistra. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il primo nome sulla lista del dirigente nerazzurro, Beppe Marotta, è quello di Nicolas Tagliafico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, clamoroso annuncio: “Torna Conte”

Nicolas Tagliafico ha 28 anni, una discreta esperienza nelle coppe europee ed è titolare nella Seleccion. Ha fatto sapere all’Ajax che vuole andarsene e su di lui hanno chiesto informazioni tra gli altri l’Atletico Madrid, Leeds e City.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, è in uscita dal Real Madrid: Paratici ne approfitta

Il prezzo è di 15 milioni e l’ingaggio basso. Quest’ultimo è un vantaggio importante, ma l’Inter prima deve cedere e dopo impegnarsi in un’operazione di acquisto.