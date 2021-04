iPhone 13 Mini potrebbe diventare realtà: Apple valuta l’idea

Dopo le discussioni dei mesi scorsi, Apple starebbe seriamente pensando di lanciare anche l’iPhone 13 Mini il prossimo autunno

Ormai qualche mese fa, Apple ha lanciato ufficialmente la sua nuova linea di iPhone, composta dai modelli Mini, base, Pro e Pro Max. A deludere con le vendite è stato senza dubbio il primo di queste varianti, che non ha pienamente convinto né gli acquirenti né gli esperti ai valori. Un modello più economico e dalle dimensioni ridotte: idee potenzialmente geniale per Apple, non abbastanza per tutti gli altri.

Il “fallimento” del progetto ha portato Apple a riflettere sull’intera strategia di mercato, dapprima fermando la produzione degli stessi e poi valutando la possibile cancellazione per la serie 13 (in uscita il prossimo autunno”. Dopo le voci delle settimane passate, ora sembra però che l’azienda di Cupertino stia per tornare sui propri passi.

iPhone 13 Mini, ecco cosa potrebbe succedere

iPhone 13 Mini sì o iPhone 13 Mini no? Al momento, dare una risposta è complicato. Se nelle settimane passate sembrava sicuro che Apple avrebbe abbandonato il progetto, ora qualcosa pare sia cambiato. Dalle parti di Cupertino si sta seriamente pensando di rivalutare il melafonino economico in dimensioni ridotte. Ci sono addirittura alcune immagini che sono state divulgate nelle ultime ore, che anticipano alcuni dettagli su quello che potrebbe essere lo smartphone compatto del futuro.

Si può notare innanzitutto un notch più piccolo, molto probabilmente elemento che avranno in comune tutti i device che usciranno ad ottobre. Dovrebbe poi esserci un riposizionamento dei sensori per il comparto fotografico, che porteranno ad un miglioramento degli scatti. Si parla poi di uno spessore più marcato rispetto all’iPhone 12 e di una batteria più grande.