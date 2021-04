Calciomercato Milan, un Big ai saluti: che batosta per i tifosi rossoneri che potrebbero salutare il giocatore in estate.

Hakan Calhanoglu dopo la rete inutile messa a segno contro il Sassuolo è tornato ad essere protagonista insieme a Gigio Donnarumma di voci di calciomercato che lo vedono lontano da Milano. Il contratto del turco scadrà tra pochi mesi, precisamente a giugno, e la trattativa per il prolungamento appare bloccata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, è in uscita dal Real Madrid: Paratici ne approfitta

Una situazione che sta facendo innervosire per tutto l’ambiente rossonero. I tifosi milanisti, così come molto probabilmente anche la stessa società, vorrebbero veder Hakan Calhanoglu giocare ancora con la maglia del Diavolo ma il futuro dell’ex Leverkusen potrebbe essere altrove.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan, è fatta per l’attaccante: annuncio ad un passo

Calciomercato Milan, rinnovo Calhanoglu: le ultime da Milanello

Hakan Calhanoglu è rinato con la cura Pioli e dall’anno scorso, per l’esattezza dalla ripresa di campionato post lockdown, le sue prestazioni sono state fondamentali per l’ascesa in classifica del club rossonero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Inter, assalto a Romelu Lukaku: pronti 100 milioni di euro

Il turco piace molto alla Juventus, ma non solo. Su di lui ci sono molti club di Premier League tra cui Chelsea e Manchester United. La richiesta di Calhanoglu per rinnovare sarebbe scesa a 4,5 milioni di euro d’ingaggio stagionale mentre il Milan non si sbilancia dall’offerta di 4 milioni. Le prossime settimane dovrebbero essere decisive. Con la situazione classifica più chiara qualcosa potrebbe muoversi, in un verso o nell’altro.