GF VIP 6, super anticipazione: anche lei nel cast?

Nuove indiscrezioni sul GF VIP 6. Non ha fatto in tempo a terminare la quinta edizione che già si vocifera di un nuovo cast in scena

Sul magazine Oggi appare l’indiscrezione di Loredana Lecciso nel cast del GF VIP 6 come concorrente all’interno della casa più spiata d’Italia. In realtà, sono anni che la produzione del programma prova a portare la compagna di Al Bano con loro, ricevendo ogni volta un sonoro ‘no’. Sarà la volta buona? Non c’è ancora nessuna certezza, ma la Lecciso non è così lontana dai reality show.

Non tutti ricordano che la Lecciso ha partecipato già sia a La Fattoria che l’Isola dei Famosi. Non è escluso pertanto che quest’anno possa decidere di prendere parte al programma di Alfonso Signorini.

GF VIP 6, tutte le indiscrezioni sulla nuova edizione

La scorsa settimana il padrone di casa del GF VIP, Alfonso Signorini, è stato ospite da Tommaso Zorzi a Il Punto Z ove ha dato qualche anticipazione circa la nuova edizione del reality show. In particolare, il conduttore ha già svelato che il programma è in costruzione, pertanto il cast va man mano formandosi. Proprio durante la puntata con Zorzi, Signorini gli ha chiesto “la mano della sorella”, di fatti il sogno del conduttore sarebbe quello di poter avere all’interno della casa Gaia Zorzi.

Sandra Milo e Raffaella Fico sono altri due nomi molto caldi per il cast, ma sugli opinionisti c’è una vera e propria gara. Giulia Salemi, Rosalinda Cannavò, sono tantissimi i nomi in ballo, chissà che Signorini riesca ad accontentare tutti.