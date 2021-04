Pierpaolo Pretelli, arriva il messaggio dell’ex: polemica sul web – FOTO

Ospite a Domenica Live, Pierpaolo Pretelli con suo figlio Leonardo. Nella trasmissione si è parlato della Salemi: è subito polemica

Ospite ieri pomeriggio nel salotto di “Domenica Live” da Barbara D’Urso, Pierpaolo Pretelli con suo figlio Leonardo. Una ospitata che non sarebbe piaciuta ad una telespettatrice in quanto abbia dichiarato attraverso i social di aver visto il piccolo in difficoltà mentre si parlava della nuova relazione del suo papà con Giulia Salemi.

Un commento condiviso dall’ex di Pretelli nonché madre di Leonardo, Ariadna Romero, tra le Stories di Instagram. La modella ha poi risposto in tutta tranquillità alla telespettatrice chiarendo il rapporto che ha con il suo ex compagno. Un rapporto di parità tra i due genitori i quali pensano solo ed esclusivamente al bene di Leonardo anche se dall’esterno potrebbe sembrare difficile da comprendere.

Pierpaolo Pretelli-Ariadna Romero, la modella parla del suo rapporto con l’ex

La bellissima modella Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli, attraverso il suo profillo ufficiale di Instagram ha voluto rispondere ad una telespettatrice di “Domenica Live” che avrebbe detto la sua dopo l’ospitata dell’ex gieffino con il figlio Leonardo.

Nel corso dell’intervista di Barba D’Urso, e sotto gli occhi del piccolo, il programma ha mandato in onda dei video sulla storia di Pierpaolo con Giulia Salemi. Scene che non sarebbero piaciute a tutto il pubblico di Mediaset in quanto ci sia stato chi ha visto il bimbo in difficoltà.

La dolcissima Ariadna ha così voluto rispondere a chi dall’esterno può valutare delle dinamiche familiari con un po’ di leggerezza: “Leo ha due genitori, Pier è l’altro e ha parità di diritti su di lui. La sua relazione è una cosa sua che deve valutare LUI, ed anche il modo di gestirla con Leo”. La modella ha così cercato di spiegare lo splendido rapporto che ha con il suo ex fondato sul rispetto reciproco per il ben del loro bambino.

La Romero ha poi continuato dicendo che per Leo conta vedere i genitori in pace e che vanno d’accordo: “Bisogna andare oltre, guardare più lontano e cercare di addolcire anziché fare spigoli”. Ancora una volta, la bellissima modella, dopo l’intervento al GF Vip ha mostrato la sua dolcezza e l’amore per il proprio piccolo, disposta a tutto pur di vederlo sorridere, ricordando che “l’amore genera amore, sempre“.

Un post reso pubblico dall’ex compagna del Pretelli per portare un messaggio, come ha dichiarato la stessa modella, a tante mamme separate che ogni giorno le scrivono situazioni che non sanno come affrontare.