Esonero Pirlo, momento decisivo in casa Juve: le ultimissime

L’esonero di Pirlo è il tema caldo di queste ore in casa Juve ove si sta discutendo di un possibile cambio di panchine last minute

Una sconfitta che potrebbe costare parecchio ad Andrea Pirlo ed al suo futuro come allenatore. 1-0 al Gewiss Stadium significano soltanto 3 punti di distacco dal Napoli – attualmente quinto in classifica – che staserà giocherà il tutto per tutto con la capolista Inter.

Inevitabilmente la panchina sembra non essere più resistente quanto prima, soprattutto se la Juventus dovesse perdere l’accesso in Champions. Oltre ad un evento epocale, ci sarebbe un danno d’immagine ed un mancato ritorno economico che costerebbe caro alla società bianconera già tentennante. Il gol di Malinovsky all’89 potrebbe costare caro al giovane allenatore juventino.

Esonero Pirlo: i possibili sostituti

Massimiliano Allegri è il sogno dei tifosi juventini che vorrebbero l’uomo che ha portato più volte i bianconeri vicini al sogno Champions. Lo scudetto è stato vinto da più allenatori, ma il modulo e le tattiche dell’allenatore toscano sono rimaste impresse nel cuore di tutti i tifosi della Juventus. Un altro nome molto apprezzato dalla società bianconera è quello di Zinedine Zidane.

Cambiare allenatore in corsa, a pochissime giornate dalla fine del campionato, potrebbe essere certamente un rischio. Tuttavia, la società bianconera deve far fronte al reale rischio di poter saltare la Champions League se i risultati non arrivano. L’Atalanta ha accumulato un distacco di 2 punti con la vittoria di oggi, ma i posti per la massima competizione sono soltanto 4 ed a sudarselo ci sono: Juventus (62), Napoli (59 ed una partita da disputare contro l’Inter), Lazio (58) e Roma (57).