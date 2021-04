Questo pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Le anticipazioni di oggi martedì 13 aprile.

Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano e le anticipazioni di oggi martedì 13 aprile rivelano che il centro della scena sarà occupato da Gemma Galgani. A partire dalle 14.45 la dama torinese punterà ancora il dito contro Riccardo, sottolineando di essere stata illusa dal cavaliere e di essere profondamente delusa dall’epilogo della loro conoscenza. Ancora assente in studio Tina Cipollari, mentre Gianni Sperti continuerà a dire la sua sull’eccessivo trasporto che Gemma avrebbe con cavalieri appena conosciuti.

Uomini e Donne, ritorno di fiamma improvviso: la scelta è lontana

Mentre Gemma Galgani accuserà Riccardo, Nicola Vivarelli proverà a consolare la dama torinese. Sirius, tornato in trasmissione da poche settimane ha incontrato in diverse occasioni la sua ex fuori dal programma, tanto da far pensare a un ritorno di fiamma. Il 26enne però continuerà a sottolineare di non essere interessato a frequentare di nuovo Gemma Galgani.

Al centro dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne ci sarà anche Giacomo Czerny. Il tronista continuerà ad essere indeciso tra Carolina e Martina e così la sua scelta sembra essere al momento ancora lontana.