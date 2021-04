Maradona, il fratello Raul ricoverato in gravi condizioni: le ultime

Brutte notizie dall’Argentina dove il fratello di Maradona, Raul è ricoverato in gravi condizioni: a comunicarlo l’altro fratello Hugo

Hugo Maradona “mio fratello Raoul ha il covid. Lo stanno curando con il plasma”

Hugo Maradona "mio fratello Raoul ha il covid. Lo stanno curando con il plasma"

Il Prof Broccolo "in quei casi specifici non è efficace"

La famiglia Maradona sembra non riuscire ad uscire da un vortice di spiacevoli notizie. Dopo la morte di Diego Armando, Hugo Maradona annuncia che il fratello Raul non è nelle migliori condizioni di salute. Quest’ultimo, infatti, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, a seguito di complicazioni dovute al contagio del virus Covid-19.

Stamattina, a Rai Uno, durante la trasmissione “Storie Italiane”, Hugo Maradona ha avuto modo di sfogare il suo dolore e confrontarsi con il professore Francesco Broccolo. “Non ho potuto parlare con i medici perché la sanità è blindata, il reparto di terapia intensiva è colmo e non ho sentito nessuno”.

Maradona, parla Hugo: “Sono molto nervoso a star lontano”.

Hugo Maradona ha provato a cercare aiuto e conforto nelle parole del professore Broccolo: “Io non sono un medico come lui, non so quale plasma gli hanno dato e per quanti giorni ha avuto il Covid. Sono molto nervoso quando succedono queste cose e lo trasmetto anche alle mie sorelle ed ai miei figli, questo significa star lontani”.

Ha poi parlato di Diego, compianto fratello scomparso solo qualche mese fa: “Negli ultimi anni voleva avere tutti insieme, la sua ultima volontà era quella di volere tutta la famiglia riunita”.