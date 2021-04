Covid, Germania valuta nuovo lockdown: preoccupano le terapie intensive

Covid, la Germania valuta un nuovo lockdown breve. A rivelarlo la portavoce del governo tedesco Demmer

I numeri relativi al Covid sono nuovamente in aumento in Germania, tanto che il governo starebbe pensando ad un nuovo lockdown breve uniforme. A rivelarlo la portavoce Demmer, secondo cui la volontà della Cancelliera Angela Merkel sarebbe quella di proporre un blocco generale.

Ad oggi, le restrizioni possono essere allentate solo dove l’incidenza è al di sotto dei 100 casi ogni 100mila abitanti. A preoccupare sono però i dati relativi alle terapie intensive, che solamente ieri sono aumentati del 5%. “Il numero dei pazienti ricoverati cresce in maniera troppo veloce. Un lockdown breve e generalizzato sarebbe la soluzione ideale” ha spiegato la portavoce del governo.

Covid, Germania valuta nuovo lockdown: i dati

Da Berlino, pare che la convinzione del governo tedesco sia chiara: istituire un nuovo lockdown breve. Nei prossimi giorni, la cancelliera Angela Merkel proverà a convincere i Laender, basandosi anche sugli ultimi dati registrati. “Ieri il ministro della Sanità ha spiegato come il numero dei pazienti in terapia intensiva sia salito del 5% in un giorno. Sono numeri che dimostrano che il sistema sanitario rischia di finire nuovamente sotto pressione” ha sottolineato la portavoce Demmer in conferenza stampa.

Già per le vacanze di Pasqua, in realtà, la volontà del governo era quella di chiudere tutto per frenare ulteriormente il contagio da Covid. Alla fine, così non è stato e anzi la stessa Merkel si è dovuta scusare per un misunderstanding a livello comunicativo. Quel dietrofront iniziale potrebbe diventare invece realtà nei giorni a seguire.