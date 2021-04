Coronavirus, bollettino 7 aprile: 13.708 contagi e 627 morti

Coronavirus, ecco il bollettino del 7 aprile: 13.708 contagi e 627 morti come annunciato proprio pochissimi minuti fa dalla Protezione Civile

Pochi minuti fa la Protezione Civile, come di consueto, ha rilasciato i numeri del bollettino riguardante le ultime 24 ore dell’andamento dell’epidemia. I contagi sono stati 13.708 su 339.939 tamponi, mentre 627 i morti. I guariti, invece, 20.927. Calano le occupazioni in terapia intensiva (-60) ed i ricoveri (-21). Sono 11.634.253 le dosi di vaccino somministrate in totale.

