Belen Rodriguez-Antonino Spinalbese, arriva la smentita: fan delusi

Si vociferava un imminente matrimonio tra Belen Rodriguez ed il suo compagno Antonino Spinalbese ma la smentita delude tutti

Si è parlato tanto in questi giorni di un presunto matrimonio che avrebbe ben presto sigillato l’unione della bellissima coppia Belen Rodriguez-Antonino Spinalbese. I due uniti più che mai, tra circa tre mesi, diventeranno genitori di una splendida principessa, Luna Marie.

La showgirl argentina, dopo la seconda rottura con Stefano De Martino, suo ex marito e papà del primogenito Santiago, ha conosciuto l’hair stylist di cui se n’è perdutamente innamorata. Quest’ultimo da circa un anno si è legato alla bellissima Belen ed avrebbe lasciato anche il suo lavoro per dedicarsi anima e corpo alla showgirl.

Ma in questi giorni si vociferava un presunto matrimonio tra i due prima della nascita della loro bambina, ma a quanto pare erano solo voci di corridoio. A smentire tutto è Fanpage.it che scrive di avere molto vicine fonti secondo cui, almeno nei prossimi mesi, la bellissima coppia non convolerà a nozze.

Belen e Antonino, per la bellissima coppia è ancora presto parlare di fiori d’arancio: il motivo

Erano solo voci di corridoio quelle dell’imminente matrimonio tra la bellissima Belen Rodriguez ed il suo attuale compagno Antonino Spinalbese. La notizia avrebbe infatti sorpreso in primis la showgirl argentina.

Difatti, Belen ospite a Verissimo aveva già raccontato alcune settimane fa che Antonino le chiede la mano ogni giorno, ma per il momento non si sente pronta per convolare nuovamente a nozze. Sembrava così archiviata l’idea di un matrimonio tra la bellissima coppia.

Ma le voci che sono circolate in questi giorni, hanno fatto nuovamente sognare i fans. A ‘raffreddare’ però la Rodriguez circa l’argomento, è la trafila burocratica che si dovrebbe seguire per sposare Antonino, considerando che la showgirl non ha ancora ottenuto il divorzio dal suo ex marito Stefano De Martino. L’argentina, sempre intervistata da Silvia Toffanin, dichiarò che ci si può scegliere e sposare ogni giorno: “Io e Antonino lo facciamo”.

Dunque, ci sarebbero tutti i presupposti per convolare a nozze dato il forte amore che li unisce e il prossimo arrivo di Luna Marie, ma dal punto di vista burocratico ci sono ancora un po’ di cose da superare.