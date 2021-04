Giungono le prime indiscrezioni sul possibile successore di Alessandro Cattelan alla conduzione di X-Factor 2021.

Alessandro Cattelan, dopo dieci anni di X-Factor potrebbe tornare in Rai. Come sicuramente ricorderanno i nostri lettori il giovane presentatore era già stato in rete nazionale quando era nel cast di ‘Quelli che il calcio’ con Simona Ventura.

Secondo le ultime indiscrezioni, Cattelan dovrebbe condurre un programma di nome “Da Grande” che secondo quanto trapelato finora, sarà un varietà nel quale il presentatore accoglierà ospiti del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura che si racconteranno in maniera inedita.

X-Factor 2021, indiscrezione super: scelto il successore di Cattelan

Alessandro Cattelan potrebbe tornare in Rai, ma chi lo sostituirà a X-Factor? Permettiamo col dire che la domanda è ancora in attesa di risposta in quanto non c’è nessun nome dato per certo o annunciato ufficialmente. Però sono tanti i nomi spuntati fuori.

Il primo è quello di Marco Maccarini e la sua candidatura è stata lanciata dal settimanale Vero. Sull’ultimo numero in edicola è stato scritto che dopo l’addio di Alessandro Cattelan il pubblico potrebbe vedere proprio Marco Maccarini conduttore di X Factor 2021.

La seconda indiscrezione porta il nome di Lodovica Comello e nonostante. La sua corsa sembra aver subito una battuta d’arresto e forse ad oggi la candidatura di Marco Maccarini dovrebbe essere la più accreditata.