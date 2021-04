Vaccino Covid-19, come prenotarlo attraverso Poste Italiane?

Vaccino Covid-19, anche in Lombardia dal 2 aprile comincia la prenotazione attraverso il sito di Poste Italiane. Come funziona il servizio?

Alla fine anche la Lombardia ha deciso di cambiare metodi, dopo le polemiche delle ultime due settime sui ritardi e le cancellazioni nelle prenotazioni destinate alla popolazione anziana. Da domani, 2 aprile, sarà possibile prenotare il vaccino Covid-19 registrandosi attraverso la piattaforma di Poste italiane che è già attiva in altre regioni come Calabria, Abruzzo, Basilicata, Marche e Sicilia.

La conferma del cambio di passo è arrivata dal governatore Attilio Fontana. Ma come funziona materialmente la prenotazione del servizio? Il portale espressamente dedicato è https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it e il primo passo è quello di effettuare l’accesso. Una volta dentro, gli utenti dovranno fornire il codice fiscale e il numero della tessera sanitaria della persona che deve essere vaccinata. Quindi la prenotazione non deve necessariamente fatta dalla persona che dovrà vaccinarsi.

Dopo l’accesso, il sito mostrerà una schermata sulla quale appariranno i punti vaccinali più vicini alla residenza dell’utente, evidenziando anche giorni e gli orari disponibili. L’urente potrà così scegliere ed effettuare la prenotazione. Alla fine della procedura, l’appuntamento selezionato sarà confermato tramite l’invio di un sms.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vaccini Covid, Lazio: “Dosi entro 24 ore o sospendiamo somministrazione”

Vaccino Covid-19, le altre procedure per prenotarsi tramite Poste Italiane



Ricevuto il codice sul cellulare dovrete cliccare quindi sulla voce ‘Conferma’ per proseguire. A quel punto sarà possibile visualizzare tutti i dettagli della prenotazione. Potrete cliccare sulla voce ‘Stampa’ per avere la ricevuta della conferma di prenotazione e poi su ‘Chiudi’ per chiudere l’operazione andata a buon fine.

Ma sarà anche possibile prenotare con una procedura diversa da quella online. Esiste infatti un numero verde (800.009.966) che è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Oppure il richiedente potrà rivolgersi ad uno sportello Atm Postamat seguendo le istruzioni che appaiono sul monitor dopo aver inserito la propria tessera sanitaria.

Non molti lo sanno, ma anche il postino può aiutare a completare l’operazione. Anche i palmari che sono in dotazione ai dipendenti delle Piste hanno l’abilitazione per eseguire la procedura di prenotazione. Alla fine sarà consegnata una ricevuta con tutte le informazioni relative all’appuntamento.