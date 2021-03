Uomini e Donne, tronista conteso fra due donne: le anticipazioni

In onda a partire dalle ore 14:45 non mancheranno oggi colpi di scena nel seguitissimo programma “Uomini e Donne” di Maria De Filippi

Nuovo appuntamento oggi pomeriggio con “Uomini e Donne”, il seguitissimo programma ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nella puntata odierna, mercoledì 31 marzo 2021, non mancheranno sorprese e colpi di scena.

In seguito al duro scontro che abbiamo visto nella puntata di ieri, martedì 30 marzo, tra la dama torinese Gemma Galgani e l’opinionista Tina Cipollari, vedremo oggi riuniti i due Troni Classico e Over.

Difatti, nello studio del dating show troveremo oltre ai protagonisti del Trono Over anche i tronisti del Trono Classico: Samantha Curcio, Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone. Al centro dell’attenzione nel primo Trono vedremo Carolina profondamente delusa dagli atteggiamenti assunti dal bellissimo Tronista Giacomo Czerny il quale l’avrebbe lasciata a casa per uscire con Martina.

La ragazza sarà pervasa dalla gelosia soprattutto dopo avere ascoltato le parole forti che il 25enne de La Spezia dirà a quest’altra corteggiatrice. A questo punto sarà Giacomo a perdere la pazienza.

Carolina e Martina avranno entrambe un motivo per sentirsi deluse dal Tronista Giacomo

Carolina si dirà profondamente delusa dal Tronista, originario di Sarzana, in quanto questo ultimo l’abbia lasciata a casa per uscire con un’altra corteggiatrice. Ma il bel 25enne, sentitosi attaccato, perderà la pazienza e chiederà a Carolina come mai sia intervenuta solo oggi. A suo avviso l’avrebbe fatto solo per difendere la 21enne, Eugenia Rigotti, corteggiatrice del tronista Massimiliano Mollicone.

Ma per consentire ai due di chiarirsi, la padrona di casa proporrà a Carolina di ballare con Giacomo. Questa scelta non sarà ben vista da Martina che deciderà di uscire dallo studio. La 25enne sarà così raggiunta dal tronista il quale aspetterà che questa si calmi per poi rientrare insieme a lei in studio.

Martina racconterà che le sue intenzioni non erano quelle di abbandonare il dating show ma voleva solo prendere un po’ d’aria. Le attenzioni del ragazzo ancora una volta deluderanno Carolina.