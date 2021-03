Calciomercato, tutti i dettagli sul colpo Haaland: 180 milioni!

Calciomercato, il Borussia Dortmund fissa il prezzo per Haaland: cifra monstre. Sulle sue tracce ci sono Real Madrid, Barcellona, United e City

Erling Haaland è il sogno proibito di tutti i principali top club europei. Il ragazzo norvegese ha numeri da fuoriclasse assoluto, considerando anche la verdissima età (compirà 21 anni il prossimo 21 luglio). Quest’anno con il Borussia Dortmund ha già messo a segno 33 gol in 31 presenze (21 reti in 21 gare di Bundesliga) andando ad insidiare i record del fenomenale Robert Lewandoski. Chiaro che con un rendimento del genere il suo futuro non possa che essere in una squadra di primissimo livello. Il Dortmund si sta giocando la Champions League (affronterà nei quarti il Manchester City di Guardiola) e un posto tra le prime nel campionato tedesco (attualmente è quinto a meno 4 dall’Europa che conta). Il contributo del centravanti nato a Leeds è stato finora inappuntabile, considerando anche la grande mole di lavoro che si sobbarca per la squadra. Con un fisico del genere (194 cm per 88 kg) sarebbe perfetto per una realtà come la Premier League, dove giocava tra l’altro il padre, prima che un intervento killer di Roy Kean gli stroncasse la carriera.

Calciomercato, il Borussia Dortmund fissa il prezzo per Haaland: 180 milioni di euro

Il Dortmund ha una clausola rescissoria valevole dal 2022 per una cifra di 70 milioni di euro, sottoscritta con Mino Raiola al momento dell’acquisto dal Salisburgo due anni fa. Il processo di maturazione così precoce sta portando probabilmente ad accelerare i tempi e difficilmente i tedeschi riusciranno a mantenerlo un altro anno in Renania Settentrionale. Proprio per questo sono entrati nell’idea di scatenare un’asta, fissando un prezzo davvero monstre: 180 milioni. Il direttore sportivo Michael Zorc ascolterà le offerte da qui a giugno. Le pretendenti non mancano, nonostante la crisi per il Covid, con Manchester United, Barcellona e Real Madrid su tutte. Anche il City e il Bayern Monaco sono alla finestra, in attesa di capire quale sarà la scelta del ragazzo. In una recente intervista aveva detto di vedersi bene ancora con i gialloneri, ma è chiaro che quando arrivano determinate sirene è impossibile resistere. Tagliate fuori le italiane visti i prezzi. Juventus e Roma ebbero l’occasione di tesserarlo nel 2018 quando il cartellino valeva solo 4 milioni e il futuro era ancora tutto da scrivere. Ora è troppo tardi.