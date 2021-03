Ilary Blasi, Striscia la Notizia rivela importanti dettagli relativi alla signora Totti. Ecco cosa avrebbe fatto la conduttrice Mediaset in questi anni

L’Isola dei Famosi è iniziata da poche settimane e per Ilary Blasi è già arrivato il momento di confrontarsi con il fatidico share. Gli ascolti non stanno andando per il meglio e il confronto con Rai 1 continua ad essere poco incoraggiante. L’eredità del Grande Fratello Vip, terminato il 1 marzo, è dura da gestire e Canale 5 si aspetta tanto dal format ambientato in Honduras. Ora però c’è un altro argomento che vede coinvolta la conduttrice televisiva. Striscia la Notizia ha infatti realizzato all’interno del suo speciale “Fatti e rifatti” un’analisi sull’aspetto fisico della moglie di Francesco Totti e su come sia cambiato nel corso degli anni. La sua bellezza naturale è indiscutibile, ma alla soglia dei quarant’anni e con tre gravidanze alle spalle magari un aiutino potrebbe essere stato necessario. Secondo quanto riferito dalla trasmissione di Antonio Ricci, le parti maggiormente “migliorate” di Ilary sono le labbra e il decolleté.

Ilary Blasi, Striscia la Notizia svela gli interventi di chirurgia estetica: quali parti si è rifatta

Un piccolo ritocco a viso e seno per rimanere sempre impeccabile dal punto di vista estetico. Ilary Blasi non ha mai confessato di essere ricorsa all’uso della chirurgia estetica per mantenere inalterata la sua bellezza, ma guardandola attentamente è innegabile come alcune parti del suo corpo siano addirittura migliorate con il passare degli anni.

Per quanto riguarda la bocca, si era parlato in passato dell’uso di un trucco semipermanente, ma probabilmente anche qualche punturina di acido ialuronico può aver aiutato a ingrandire il volume delle labbra. D’altronde, secondo quanto riferito dai chirurghi estetici italiani, il ritocco della bocca è il più semplice e richiesto da parte delle Vip nostrane (vedi ad esempio Belen e Giulia De Lellis).

Certo Ilary abbina alla bellezza anche un fisico da urlo, scolpito con ore di allenamento in palestra. Lì non ci sono aiuti ma solo tanto sacrificio e disciplina ferrea.